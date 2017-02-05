Капітан "Баварії" Ф.Лам провів 500 матч за мюнхенський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Капітан “Баварії”, чемпіон світу та віце-чемпіон Європи фланговий захисник Філіп Лам зіграв свій 500-й матч у футболці німецького колективу, передає УНН з посиланням на сайт чинного чемпіона Німеччини.
Дане досягнення 33-річному гравцеві підкорилося у зустрічі 19 туру Бундесліги із “Шальке” (1:1). Футболіст розпочав зустріч на лаві запасних, з’явившись на полі на 78-й хвилині він вийшов на поле.
З 500 проведеними іграми Ф.Лам поділяє восьме місце із Бастіаном Швайнштайгером. Разом зі своїм багаторічним соратником Ф.Лам 13 листопада 2002 року в матчі Ліги чемпіонів проти “Ланса” (3:3) відсвяткував професійний дебют в складі “Баварії”.
Зауважимо, що у 477 матчах з 500 Ф.Лам виходив на поле в стартовому складі, здобувши в них 332 перемоги.
Нагадаємо, що за кількістю перемог в Бундеслізі захисник (сім) всього на одну відстає від рекордсменів Олівера Кана, Б.Швайнштайгера і Мехмета Шолля. Також Ф.Лам шість разів перемагав в Кубку Німеччини і в разі ще одного успіху зрівняється з рекордсменом Б.Швайштайгером.