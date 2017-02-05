Капитан "Баварии" Ф.Лам провел 500 матч за мюнхенский клуб

Данное достижение 33-летнему игроку покорилось во встрече 19 тура Бундеслиги с "Шальке" (1: 1). Футболист начал встречу на скамейке запасных, появившись на поле на 78-й минуте он вышел на поле.

Из 500 проведенных играми Ф.Лам разделяет восьмое место с Бастиан Швайнштайгер. Вместе со своим многолетним соратником Ф.Лам 13 ноября 2002 в матче Лиги чемпионов против "Ланса" (3: 3) отметил профессиональный дебют в составе "Баварии".

Заметим, что в 477 матчах из 500 Ф.Лам выходил на поле в стартовом составе, получив в них 332 победы.

Напомним, что по количеству побед в Бундеслиге защитник (семь) всего на одну отстает от рекордсменов Оливера Кана, Б.Швайнштайгера и Шолль. Также Ф.Лам шесть раз побеждал в Кубке Германии и в случае еще одного успеха сравнится с рекордсменом Б.Швайштайгером.