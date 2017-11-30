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Капітальні інвестиції в агросектор перевищили 40 млрд грн

Капітальні інвестиції в агросектор перевищили 40 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугами за січень-вересень 2017 р освоєно 40,5 млрд грн капітальних інвестицій, що на 37,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"За січень-вересень 2017 року у сільському господарстві, мисливстві та наданні пов'язаних із ними освоєно 40,5 млрд грн капітальних інвестицій, що на 37,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом частка капінвестицій у сільське господарство склала 15,6% від загального обсягу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно в межах 72% загального обсягу.

Крім того, за даними відомства, капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів сягнули 12,7 млрд грн, що на 7,5% більше ніж за 9 місяців 2016 року. Загалом частка капінвестицій у харчову переробку склала 14,6% від загального обсягу таких інвестицій у промисловість.

Нагадаємо, аграрії отримають доступ до безкоштовних кредитів на відновлення тваринництва.

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