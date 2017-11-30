Капитальные инвестиции в агросектор превысили 40 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В сельском хозяйстве, охоте и связанных с ними услугами за январь-сентябрь 2017 г. освоено 40,5 млрд грн капитальных инвестиций, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"За январь-сентябрь 2017 в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении связанных с ними освоено 40,5 млрд грн капитальных инвестиций, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом доля капинвестиций в сельское хозяйство составила 15,6% от общего объема", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено в пределах 72% общего объема.
Кроме того, по данным ведомства, капитальные инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий достигли 12,7 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. В целом доля капинвестиций в пищевую переработку составила 14,6% от общего объема таких инвестиций в промышленность.
Напомним, аграрии получат доступ к бесплатным кредитов на восстановление животноводства.