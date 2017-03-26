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"Канзас" С.Михайлюка не зміг вийти в півфінал плей-офф NCAA

Київ • УНН

 • 12512 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. “Канзас Джейхоукс” українського баскетболіста Святослава Михайлюка поступився “Орегону” в рамках 1/4 фіналу Березневого шаленства (плей-офф) NCAA з рахунком 74:60, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Лідируючи впродовж всього матчу, "Орегон" довів його до логічного завершення, хоча саме С.Михайлюк міг стати автором ривка своєї команди, коли за 3 хвилини до завершення гри влучив дальній кидок та скоротив різницю лише до шести балів.
У цьому поєдинку український свінгмен набрав 10 очок (2/3 двоочкові, 2/4 триочкові) та виконав два перехоплення при трьох фолах.

Таким чином, сезон для "Канзасу" закінчений.

Зазначимо, що уродженець Черкас провів свій третій сезон в студентській лізі з показниками 9,8 очка, 3 підбирання та 1,3 передачі за гру, ставши третім за результативністю у своїй команді.

Додамо, що С.Михайлюк може запропонувати свою кандидатуру на драфт НБА, розпочавши професійну кар'єру, або виступити в останній четвертий рік за "Канзас".

Нагадаємо, чинний чемпіон Суперліги Парі-Матч южненський “Хімік” завдяки перемозі в гостях над МБК “Миколаїв” пробився у півфінальну стадію плей-офф чемпіонату.

Українські Національні Новини

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