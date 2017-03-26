"Канзас" С.Михайлюка не смог выйти в полуфинал плей-офф NCAA

Лидируя на протяжении всего матча, "Орегон" довел его до логического завершения, хотя именно С.Михайлюк мог стать автором рывка своей команды, когда за 3 минуты до конца игры попал дальний бросок и сократил разницу лишь к шести баллов.

В этом поединке украинский свингмен набрал 10 очков (2/3 двухочковые, 2/4 трехочковые) и выполнил два перехвата при трех фолах.

Таким образом, сезон для "Канзаса" закончен.

Отметим, что уроженец Черкасс провел свой третий сезон в студенческой лиге с показателями 9,8 очка, 3 подбора и 1,3 передачи за игру, став третьим по результативности в своей команде.

Добавим, что С.Михайлюк может предложить свою кандидатуру на драфт НБА, начав профессиональную карьеру, или выступить в последний четвертый год за "Канзас".

Напомним, действующий чемпион Суперлиги Пари-Матч "Химик" благодаря победе в гостях над МБК "Николаев" пробился в полуфинальную стадию плей-офф чемпионата .