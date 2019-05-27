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Канцлера Австрії Курца можуть відправити у відставку на екстреному засіданні парламенту

Канцлера Австрії Курца можуть відправити у відставку на екстреному засіданні парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Канцлеру Австрії Себастьяну Курцу можуть оголосити вотум недовіри. Про це заявив голова нижньої палати австрійського парламенту Вольфганг Соботка в неділю, 26 травня, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Вотум недовіри може бути винесено в понеділок на екстреному засіданні парламенту.

Скликання цього засідання стало результатом урядової кризи в Австрії. Його спровокувала публікація відеозапису німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung, на якій колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюс невідомою багатою росіянкою, яка пропонує гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. Відео опубліковано 17 травня, а знято в липні 2017 року на Ібіці.

Після скандалу глава Австрійської народної партії (АНП) Себастьян Курц розірвав коаліційну угоду з правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС), звинуватив її в підриві репутації Австрії і закликав провести дострокові вибори. Міністри від АПС покинули свої пости, їх замінили представники АНП.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен після переговорів з Курцем виступив за проведення дострокових виборів у вересні. За даними екзитполів, на виборах в Європарламент АНП посіла перше місце і набрала 34,5 відсотків голосів. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії, АПС - лише на третьому місці з 17,5 відсотка голосів.

Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.

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