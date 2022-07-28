Канцлер Австрії виступив проти ембарго на російський газ

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За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, Австрія завжди дотримувалась думки, що санкції мають шкодити тому, проти кого вони введені, а не тим, хто їх запроваджує.



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«Австрійська позиція така, що газове ембарго неможливе. Якби було введено газове ембарго, німецька промисловість упала б, а разом із нею потягнулася б униз і австрійська економіка», - наголосив Карл Нехаммер.

При цьому австрійський лідер заявив, що Європа має надавати підтримку Україні за умов повномасштабної війни проти росії.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти росії не можна виключати нічого щодо додаткових санкцій у найближчі тижні.