Канцлер Австрии выступил против эмбарго на российский газ

Детали



По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, Австрия всегда придерживалась мнения, что санкции должны вредить тому, против кого они введены, а не тем, кто их вводит.



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«Австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Если бы было введено газовое эмбарго, германская индустрия свалилась бы, а совместно с ней потянулась бы вниз и австрийская экономика», - подчеркнул Карл Нехаммер.

При этом австрийский лидер заявил, что Европа должна оказывать поддержку Украине в условиях полномасштабной войны против россии.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после шестого пакета санкций Европейского Союза против россии нельзя исключать ничего в отношении дополнительных санкций в ближайшие недели.