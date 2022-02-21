Канцлер Австрії: санкції ЄС проти Росії у разі вторгнення в Україну включатимуть "Північний потік - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Масштабні санкції Європейського союзу проти Росії у разі вторгнення до України включатимуть газопровід "Північний потік - 2", заявив у понеділок канцлер Австрії Карл Нехаммер, за словами офіційного представника уряду, передає УНН.
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"Канцлер сказав, що у разі військового вторгнення Росії в Україну ЄС застосує масштабні санкції, і це також вплине на ПП-2, - заявив CNN представник уряду Етьєн Берхтольд.
Що було раніше
Окрім того, свою заяву щодо газопроводу зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн: "Росію в принципі буде відрізано від міжнародних фінансових ринків, якщо вона знову вторгнеться в Україну", заявила вона в неділю ввечері в ефірі німецького громадського телебачення ARD.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в суботу, що пакет санкцій ЄС проти Росії було "розроблено за останні кілька днів та тижнів".
Докладніше про трубопровід
"Північний потік - 2" довжиною 1208 км був завершений у вересні, але ще не отримав остаточного сертифікату від німецьких регулюючих органів. Якщо він почне працювати, то збільшить постачання газу безпосередньо з Росії до Німеччини.
Сполучені Штати, Велика Британія, Україна та кілька країн ЄС виступили проти будівництва газопроводу з моменту його оголошення у 2015 році, попередивши, що проект посилить вплив Москви у Європі зокрема на Україну.