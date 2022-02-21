Канцлер Австрии: санкции ЕС против России в случае вторжения в Украину будут включать "Северный поток - 2"

Цитата

"Канцлер сказал, что в случае военного вторжения России в Украину ЕС применит масштабные санкции, и это также повлияет на СП-2, - заявил CNN представитель правительства Этьен Берхтольд.

Что было раньше

Кроме того, свое заявление по газопроводу сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: "Россия в принципе будет отрезана от международных финансовых рынков, если она снова вторгнется в Украину", заявила она в воскресенье вечером в эфире немецкого общественного телевидения ARD.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в субботу, что пакет санкций ЕС против России "было разработано за последние несколько дней и недель".

Подробнее о трубопроводе

"Северный поток - 2" протяженностью 1208 км был завершен в сентябре 2021 года, но еще не получил окончательного сертификата от немецких регулирующих органов. Если он начнет работать, то увеличит поставки газа напрямую из России в Германию.

Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и несколько стран ЕС выступили против строительства газопровода с момента его оглашения в 2015 году, предупредив, что проект усилит влияние Москвы в Европе в частности на Украину.