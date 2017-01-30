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Канцлер А.Меркель обговорить з П.Порошенком актуальність мінських угод - Л.Кожара

Канцлер А.Меркель обговорить з П.Порошенком актуальність мінських угод - Л.Кожара

Київ • УНН

 • 13778 перегляди

У зв’язку з обранням Дональда Трампа американським президентом, найімовірніше, позиція США зі "спостерігача" за виконанням мінських угод трансформується до безпосереднього учасника

КИЇВ. 30 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком обговорить, поміж іншого, і свою недавню розмову з президентом США Дональдом Трампом, і розмову президента РФ Володимира Путіна з американським лідером. Зокрема, йтиметься про ймовірну трансформацію впливу США на ситуацію навколо України. Таку думку в коментарі УНН розповів колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

"По-перше, ми не знаємо про суть розмови між В.Путіним і Д.Трампом, але я думаю, що наслідки і цієї розмови, і розмови Д.Трампа з А.Меркель, вони також будуть обговорюватися під час візиту П.Порошенка до Берліна. Те, що стосується безпосередньо наповнення переговорів, мені здається, що головне сьогодні питання - це актуальність мінських угод. Ми всі знаємо, як А.Меркель допомагала Україні, передусім політичною допомогою щодо ситуації на Донбасі. Фактично Меркель стала таким ініціатором і надихателем санкцій Європейському Союзу щодо Росії і ці питання так само будуть обговорюватися, оскільки сьогодні питання санкцій - це питання, яке безпосередньо впливає на інтегральність Європейського Союзу.

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Тому, на мій погляд, ще раз підкреслюю, це актуальність мінських угод. Я думаю, що сьогодні в США буде поступово трансформація позиції від стороннього спостереження за виконанням мінських угод, як це було при Б.Обамі, до безпосередньо якогось впливу і тиску на українське керівництво щодо повного виконання Україною мінських угод. Це також стане предметом переговорів у Берліні", - розповів Л.Кожара.

На його думку, оскільки Німеччина вже з весни входить в передвиборний процес, то певна специфіка і внутрішньополітичної ситуації, і наслідки від цього для України також будуть обговорюватися.

"І недарма в П.Порошенка заплановані також зустрічі з соціал-демократами, зокрема, з віце-канцлером Зігмаром Габріелем також. І тут Україні важливо, скажімо, з точки зору внутрішньополітичної ситуації в Німеччині також не припуститися такої помилки, яку П.Порошенко допустив щодо передвиборної ситуації в США", - зазначив Л.Кожара.

Він також додав, що українська сторона також поставить перед Німеччиною питання економічної допомоги.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 30 січня здійснить візит до Німеччини, де планується його зустріч з федеральним канцлером Ангелою Меркель.

Як повідомляв УНН, радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт висловив впевненість в тому, що Президент України Петро Порошенко під час сьогоднішньої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорять питання звільнення українських заручників.

 

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