Канцлер А.Меркель обсудит с П.Порошенко актуальность минских соглашений - Л.Кожара

КИЕВ. 30 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко обсудит, среди прочего, и свой недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом, и разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером. В частности, речь пойдет о возможной трансформации влияния США на ситуацию вокруг Украины. Такое мнение в комментарии УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"Во-первых, мы не знаем о сути разговора между В.Путиным и Д.Трампом, но я думаю, что последствия и этого разговора, и разговоры Д.Трампа с А.Меркель, они также будут обсуждаться во время визита П.Порошенко в Берлин. То, что касается непосредственно наполнения переговоров, мне кажется, что главный сегодня вопрос - это актуальность минских соглашений. Мы все знаем, как А.Меркель помогала Украине, прежде всего политической помощью относительно ситуации на Донбассе. Фактически Меркель стала таким инициатором и вдохновителем санкций ЕС отношении России и эти вопросы так же будут обсуждаться, поскольку сегодня вопрос санкций - это вопрос, который непосредственно влияет на интегральность Европейского Союза.

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Поэтому, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, это актуальность минских соглашений. Я думаю, что сегодня в США будет постепенно трансформация позиции от постороннего наблюдения за выполнением минских соглашений, как это было при Б.Обаме, к непосредственно какому-то влиянию и давлению на украинское руководство по полному выполнению Украиной минских соглашений. Это также станет предметом переговоров в Берлине", - рассказал Л.Кожара.

По его мнению, поскольку Германия уже с весны входит в предвыборный процесс, то определенная специфика и внутриполитическая ситуация, и последствия этого для Украины также будут обсуждаться.

"И недаром у П.Порошенко запланированы также встречи с социал-демократами, в частности, вице-канцлером Зигмаром Габриэлем также. И здесь Украине важно, скажем, с точки зрения внутриполитической ситуации в Германии тоже не допустить такой ошибки, которую П.Порошенко допустил по предвыборной ситуации в США", - отметил Л.Кожара.

Он также добавил, что украинская сторона также поставит перед Германией вопрос экономической помощи.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 30 января совершит визит в Германию, где планируется его встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщал УНН, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит выразил уверенность в том, что Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит вопрос освобождения украинских заложников.