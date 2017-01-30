Канцлер А.Меркель обсудит с П.Порошенко актуальность минских соглашений - Л.Кожара

ukru
15:33 • 53328 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 81108 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101035 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 122614 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109219 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118235 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129111 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139951 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144334 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132251 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 97899 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 107239 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117739 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100385 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 71021 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 53305 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 38710 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 71021 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 122610 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133750 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142190 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147330 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146093 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149638 просмотра
Актуальное
Канцлер А.Меркель обсудит с П.Порошенко актуальность минских соглашений - Л.Кожара

Канцлер А.Меркель обсудит с П.Порошенко актуальность минских соглашений - Л.Кожара

Киев • УНН

 • 13777 просмотра

В связи с избранием Дональда Трампа американским президентом, скорее всего, позиция США из "наблюдателя" за выполнением минских соглашений трансформируется в непосредственного участника

КИЕВ. 30 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко обсудит, среди прочего, и свой недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом, и разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером. В частности, речь пойдет о возможной трансформации влияния США на ситуацию вокруг Украины. Такое мнение в комментарии УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"Во-первых, мы не знаем о сути разговора между В.Путиным и Д.Трампом, но я думаю, что последствия и этого разговора, и разговоры Д.Трампа с А.Меркель, они также будут обсуждаться во время визита П.Порошенко в Берлин. То, что касается непосредственно наполнения переговоров, мне кажется, что главный сегодня вопрос - это актуальность минских соглашений. Мы все знаем, как А.Меркель помогала Украине, прежде всего политической помощью относительно ситуации на Донбассе. Фактически Меркель стала таким инициатором и вдохновителем санкций ЕС отношении России и эти вопросы так же будут обсуждаться, поскольку сегодня вопрос санкций - это вопрос, который непосредственно влияет на интегральность Европейского Союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Д.Трамп и А.Меркель в беседе обсудили конфликт в Украине

Поэтому, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, это актуальность минских соглашений. Я думаю, что сегодня в США будет постепенно трансформация позиции от постороннего наблюдения за выполнением минских соглашений, как это было при Б.Обаме, к непосредственно какому-то влиянию и давлению на украинское руководство по полному выполнению Украиной минских соглашений. Это также станет предметом переговоров в Берлине", - рассказал Л.Кожара.

По его мнению, поскольку Германия уже с весны входит в предвыборный процесс, то определенная специфика и внутриполитическая ситуация, и последствия этого для Украины также будут обсуждаться.

"И недаром у П.Порошенко запланированы также встречи с социал-демократами, в частности, вице-канцлером Зигмаром Габриэлем также. И здесь Украине важно, скажем, с точки зрения внутриполитической ситуации в Германии тоже не допустить такой ошибки, которую П.Порошенко допустил по предвыборной ситуации в США", - отметил Л.Кожара.

Он также добавил, что украинская сторона также поставит перед Германией вопрос экономической помощи.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 30 января совершит визит в Германию, где планируется его встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщал УНН, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит выразил уверенность в том, что Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит вопрос освобождения украинских заложников.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы