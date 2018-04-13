Каннський фестиваль оголосив програму

Серед фільмів, які увійшли в програму варто відзначити:

“Попільний — найчистіший білий”

Один з найголовніших китайських режисерів — Цзя Чжанке — в новому фільмі повідає про “жорстоку історії кохання довжиною в кілька років”. Дія відбувається в 2001 році в збіднілому індустріальному місті. Танцівниця Ціао закохується в місцевого бандита Біна. Під час сутички місцевих банд Ціао стріляє в людину, яка напала на її коханого, за що отримує термін. Через п’ять років вона виходить з в’язниці і намагається знайти Біна, щоб почати все заново.

“Догмен”

Маттео Гарроне і його продюсерська компанія Archimed Films покажуть картину, натхненну гучним вбивством, яке в кінці 1980-х років здійснив грумер-наркоман в гангстерському підпіллі на околиці Риму. Випадок називають одним з найжахливіших за всю післявоєнну історію Італії. “Догмен” знаменує повернення до натуралістичного італійському кіновиробництва і слід традиції англомовних робіт Гарроне на кшталт “Страшних казок” з Сальмою Хайєк і Венсаном Касселем.

“Холодна війна”

Польський режисер, володар “Оскара” за картину “Іда”, визнану кращим фільмом іноземною мовою в 2015 році, Павло Павліковський зняв стрічку про любов на тлі “холодної війни”. Дія відбувається в 1950-і роки на території Польщі, Югославії, Франції та НДР.

“На війні”

Французький режисер Стефан Брізе — один із завсідників Канн і володар Призу екуменічного (християнського) журі за картину “Закон ринку”. Він повертається в конкурсну програму 2018 року зі стрічкою “На війні”. Бриз знову працює з актором Венсаном Ліндоном, який грає роль профспілкового лідера, який виступає проти закриття фабрики.

“Хан Соло: Зоряні війни. Історії”

Американський режисер, який зняв “Ігри розуму” і “Код да Вінчі”, Рон Ховард бере участь у позаконкурсній програмі Каннського кінофестивалю. Спін-офф легендарного космічного фентезі розповість історію контрабандиста Хана Соло, його найближчого соратника Чубаккі і авантюриста Ленда Калріссіана. У головних ролях — Олден Еренрайк, Емілія Кларк, Дональд Гловер і Вуді Харрельсон.

“Кордон”

Іранський режисер Алі Аббасі, який номінувався в категорії “Кращий дебют” на Берлінському кінофестивалі в 2016 році, виступить в Каннах зі своєю другою картиною — “Кордон”. Аббасі потрапляє в програму “Особливий погляд”, що вже непогано для початківця і перспективного постановника. “Кордон” — історія про співробітницю прикордонної служби з дуже потужною інтуїцією, яка одного разу зустрічає людину-загадку.

Також в програму 71-го Каннського фестивалю увійшли нові роботи Жана-Люка Годара, Крістофа Оноре, Джафара Панахі, Аліче Рорвахер, Лі Чхан Дона і інших режисерів.

Як повідомляв УНН, Netflix може відкликати свої фільми від участі в Канському фестивалі.