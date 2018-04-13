Каннский фестиваль объявил программу

Среди фильмов, которые вошли в программу следует отметить:

“Пепельный — самый чистый белый”

Один из самых главных китайских режиссеров — Цзя Чжанкэ — в новом фильме поведает о “жестокой истории любви длиною в несколько лет”. Действие происходит в 2001 году в обедневшем индустриальном городе. Танцовщица Циао влюбляется в местного бандита Бина. Во время стычки местных банд Циао стреляет в человека, напавшего на ее возлюбленного, за что получает срок. Через пять лет она выходит из тюрьмы и пытается найти Бина, чтобы начать все заново.

“Догмэн”

Маттео Гарроне и его продюсерская компания Archimed Films покажут картину, вдохновленную громким убийством, которое в конце 1980-х годов совершил грумер-наркоман в гангстерском подполье на окраине Рима. Случай называют одним из самых ужасных за всю послевоенную историю Италии. “Догмэн” знаменует возвращение к натуралистическому итальянскому кинопроизводству и следует традиции англоязычных работ Гарроне вроде “Страшных сказок” с Сальмой Хайек и Венсаном Касселем.

“Холодная война”

Польский режиссер, обладатель “Оскара” за картину “Ида”, признанную лучшим фильмом на иностранном языке в 2015 году, Павел Павликовский снял ленту о любви на фоне “холодной войны”. Действие происходит в 1950-е годы на территории Польши, Югославии, Франции и ГДР.

“На войне”

Французский режиссер Стефан Бризе — один из завсегдатаев Канн и обладатель Приза экуменического (христианского) жюри за картину “Закон рынка”. Он возвращается в конкурсную программу 2018 года с лентой “На войне”. Бризе снова работает с актером Венсаном Линдоном, который играет роль профсоюзного лидера, выступающего против закрытия фабрики.

“Хан Соло: Звездные войны. Истории ”

Американский режиссер, снявший “Игры разума” и “Код да Винчи”, Рон Ховард участвует во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Спин-офф легендарного космического фэнтези расскажет историю контрабандиста Хана Соло, его ближайшего соратника Чубакки и авантюриста Лэндо Калриссиана. В главных ролях — Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Дональд Гловер и Вуди Харрельсон.

“Граница”

Иранский режиссер Али Аббаси, номинировавшийся в категории “Лучший дебют” на Берлинском кинофестивале в 2016 году, выступит в Каннах со своей второй картиной — “Граница”. Аббаси попадает в программу “Особый взгляд”, что уже неплохо для начинающего и подающего надежды постановщика. “Граница” — история о сотруднице пограничной службы с очень мощной интуицией, которая однажды встречает человека-загадку.​

Также в программу 71-го Каннского фестиваля вошли новые работы Жана-Люка Годара, Кристофа Оноре, Джафара Панахи, Аличе Рорвахер, Ли Чхан Дона и других режиссеров.

Как сообщал УНН, Netflix может отозвать свои фильмы от участия в Каннском фестивале.