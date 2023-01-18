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Кандидати на пост президента Чехії під час дебатів висловилися про війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Кандидати на пост президента Чехії – експрем'єр Андрій Бабіш та генерал Петро Павло провели передвиборчі дебати по відеозв'язку, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Кандидати на пост президента Чехії під час дебатів висловилися про війну в Україні

Деталі

Андрій Бабіш вкотре наголосив, що у кріслі президента зробить усе, щоб війна в Україні закінчилася. Генерал Петро Павло спростував твердження, що “залякує громадян війною”, вказавши, що все своє життя намагався, навпаки, запобігати війнам. Павло також зазначив, що з білбордом, на якому Бабіш обіцяє виборцям “не втягувати Чехію у війну, оскільки він дипломат, а не військовий”, його суперник “промахнувся”.

Андрій Бабіш знову назвав генерала Павла “проурядовим кандидатом”, заявивши, що він як глава держави буде “позапартійним президентом і допомагатиме людям”.

“Якщо я є проурядовим кандидатом, то пан Бабіш — кандидат Празького Граду. Він кандидат проросійського табору в цій країні”, — відповів Павло, натякаючи на підтримку, яку його супернику надає чинний президент Мілош Земан.

Андрій Бабіш звинуватив свого суперника у тому, що той хоче обмежити в країні свободу слова. Павло спростував це твердження, уточнивши, що “необмеженої свободи слова не існує, і деякі свободи обмежені правилами та законами”.

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Доповнення

Бабіш, колишній прем'єр-міністр, пройшов у суботу у другий тур президентських виборів разом із відставним генералом армії Петром Павлом.

Перед першим туром парламентська коаліція підтримала трьох кандидатів у президенти, включно з Павлом, але всі вони балотувалися як самовисуванці. Коаліція не агітувала за жодного з трьох.

Другий тур на цей переважно церемоніальний пост запланований на 27-28 січня.

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