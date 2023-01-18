Кандидаты на пост президента Чехии во время дебатов высказались о войне в Украине

Детали

Андрей Бабиш в очередной раз подчеркнул, что в кресле президента сделает все, чтобы война в Украине закончилась. Генерал Петр Павел опроверг утверждение, что «запугивает граждан войной», указав, что всю свою жизнь пытался, наоборот, предотвращать войны. Павел также указал, что с билбордом, на котором Бабиш обещает избирателям «не втягивать Чехию в войну, поскольку он дипломат, а не военный», его соперник «промахнулся».

Андрей Бабиш вновь назвал генерала Павла «проправительственным кандидатом», заявив, что он в качестве главы государства будет «внепартийным президентом и станет помогать людям».

«Если я проправительственный кандидат, то пан Бабиш – кандидат Пражского Града. Он кандидат пророссийского лагеря в этой стране», – ответил на это Павел, намекая на поддержку, которую его сопернику оказывает действующий президент Милош Земан.

Андрей Бабиш обвинил своего соперника в том, что тот хочет ограничить в стране свободу слова. Павел опроверг это утверждение, уточнив, что «неограниченной свободы слова не существует, и некоторые свободы ограничены правилами и законами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительству Чехии грозит вотум недоверия

Дополнение

Бабиш, бывший премьер-министр, прошел в субботу во второй тур президентских выборов вместе с отставным генералом армии Петром Павлом.

Перед первым туром парламентская коалиция поддержала трех кандидатов в президенты, включая Павла, но все они баллотировались как самовыдвиженцы. Коалиция не агитировала ни за одного из трех.

Второй тур на этот преимущественно церемониальный пост запланирован на 27-28 января.