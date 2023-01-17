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Уряду Чехії загрожує вотум недовіри

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Коаліційний уряд Чехії у вівторок зіткнувся з вотумом недовіри у парламенті через заяви опозиції про некомпетентність. Про це пише АР, передає УНН.

Уряду Чехії загрожує вотум недовіри

Деталі

Основний опозиційно-центристський рух АНО на чолі з мільярдером-популістом Андрієм Бабішем звинуватив уряд, серед іншого, у тому, що він недостатньо робить для того, щоб допомогти людям впоратися зі зростаючою інфляцією, спричиненою високими цінами на енергоносії, та у відмові повідомляти опозицію про свої плани.

Уряд відкинув звинувачення. Чеські законодавці обговорювали вотум недовіри і голосування очікується у вівторок увечері або в середу.

Дві опозиційні партії, включаючи АНО та антимігрантську партію «Свобода та пряма демократія», навряд чи зможуть повалити п'ятипартійний коаліційний уряд на чолі з консервативним прем'єр-міністром Петром Фіалою, який має комфортну більшість у нижній палаті парламенту.

Доповнення

Бабіш, колишній прем'єр-міністр, пройшов у суботу у другий тур президентських виборів разом із відставним генералом армії Петром Павлом.

Перед першим туром парламентська коаліція підтримала трьох кандидатів у президенти, включно з Павлом, але всі вони балотувалися як самовисуванці. Коаліція не агітувала за жодного з трьох.

Другий тур на цей переважно церемоніальний пост запланований на 27-28 січня.

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