Правительству Чехии грозит вотум недоверия

Детали

Основное оппозиционно-центристское движение АНО во главе с миллиардером-популистом Андреем Бабишем обвинило правительство, среди прочего, в том, что оно недостаточно делает для того, чтобы помочь людям справиться с растущей инфляцией, вызванной высокими ценами на энергоносители, и в отказе сообщать оппозиции о своих планах.

Правительство отвергло обвинения. Чешские законодатели обсуждали вотум недоверия и голосование ожидается во вторник вечером или в среду.

Две оппозиционные партии, включая АНО и антимигрантскую партию «Свобода и прямая демократия», вряд ли смогут свергнуть пятипартийное коалиционное правительство во главе с консервативным премьер-министром Петром Фиалой, которое имеет комфортное большинство в нижней палате парламента.

Дополнение

Бабиш, бывший премьер-министр, прошел в субботу во второй тур президентских выборов вместе с отставным генералом армии Петром Павлом.

Перед первым туром парламентская коалиция поддержала трех кандидатов в президенты, включая Павла, но все они баллотировались как самовыдвиженцы. Коалиция не агитировала ни за одного из трех.

Второй тур на этот преимущественно церемониальный пост запланирован на 27-28 января.