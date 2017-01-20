Кандидати на посади суддів ВСУ складатимуть тести у лютому

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів сьогодні, 20 лютого, на своєму засіданні перенесла дати етапів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Про це УНН повідомили у прес-службі ВККСУ.

Відтак, кандидати складатимуть анонімне письмове тестування 16 лютого, виконуватимуть практичне завдання — 21 лютого.

“Не всі органи, що уповноважені на проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади суддів Верховного Суду, надіслали свої відповіді Комісії. Відтак, невідомою є кількість кандидатів, які будуть допущені до кваліфікаційного оцінювання”, — пояснив причину перенесення дат голова ВККС Сергій Козьяков.

Також він повідомив, що сьогодні на сайті Комісії буде розміщено остаточний перелік запитань для письмового тестування кандидатів.

У відомстві нагадали, що 7 листопада минулого року ВККС оголосила конкурс на 120 посад суддів нового Верховного Суду. До участі в конкурсі допущено 653 кандидати за результатами перевірки Комісією поданих документів.

Українські Національні Новини

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