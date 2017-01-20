Кандидаты на должности судей ВСУ будут сдавать тесты в феврале

Поэтому кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование 16 февраля, будут выполнять практическое задание - 21 февраля.

"Не все органы, уполномоченные на проведение специальной проверки кандидатов на должности судей Верховного Суда, прислали свои ответы Комиссии. Поэтому неизвестна количество кандидатов, которые будут допущены к квалификационному оцениванию ", - пояснил причину переноса дат председатель ВККС Сергей Козьяков.

Также он сообщил, что сегодня на сайте Комиссии будет размещено окончательный перечень вопросов для письменного тестирования кандидатов.

В ведомстве напомнили, что 7 ноября прошлого года ВККС объявила конкурс на 120 должностей судей нового Верховного Суда. К участию в конкурсе допущено 653 кандидата по результатам проверки Комиссией представленных документов.