Кандидаты на должности судей ВСУ будут сдавать тесты в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей сегодня, 20 февраля, на своем заседании перенесла даты этапов квалификационной оценки кандидатов на должности судей Верховного Суда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВККСУ.
Поэтому кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование 16 февраля, будут выполнять практическое задание - 21 февраля.
"Не все органы, уполномоченные на проведение специальной проверки кандидатов на должности судей Верховного Суда, прислали свои ответы Комиссии. Поэтому неизвестна количество кандидатов, которые будут допущены к квалификационному оцениванию ", - пояснил причину переноса дат председатель ВККС Сергей Козьяков.
Также он сообщил, что сегодня на сайте Комиссии будет размещено окончательный перечень вопросов для письменного тестирования кандидатов.
В ведомстве напомнили, что 7 ноября прошлого года ВККС объявила конкурс на 120 должностей судей нового Верховного Суда. К участию в конкурсе допущено 653 кандидата по результатам проверки Комиссией представленных документов.