Кандидата в міністри енергетики Вітренка звинуватили в обвалі видобутку газу

"Вітренко був відповідальним за виконання програми, і саме він її провалив. Саме тому у нас видобувається менше газу, хоча ми могли показати зростання з видобутку газу на 5 млрд куб. м: з 15 млрд куб. м до 20 млрд куб. м", - говорить він.

Попри це "Нафтогаз" виплатив Вітренкові 6 млн дол. премії. І готується виплатити ще 4 млн дол., додав Скаршевський.

"Вітренко вже у виграші. Навіть якщо його не призначать (на посаду міністра енергетики - ред.), наглядова рада вже ухвалила рішення виплатити йому другу частину премії - 4 млн дол., щоб зняти конфлікт інтересів. І це, до речі, до тих 6 млн дол., які він вже отримав. Вітренко тому і судиться з "Нафтогазом", щоб зняти конфлікт інтересів і отримати гроші", - зазначив експерт.

Відзначимо, що до приходу Вітренка в "Нафтогаз" (2014 р.) вартість газу становила 1,4 грн за куб. м. Після звільнення Вітренка з "Нафтогазу" (2020 р.) вартість газу зросла до 6,9 куб. м.

Додамо, що програма "20/20" (щодо збільшення видобутку газу) передбачала зростання видобутку газу до 15,2 млрд куб. м - в 2017 році, 16,5 млрд куб. м - в 2018 році, 18,3 млрд куб. м - в 2019 році, 20,1 млрд куб. м - в 2020 році.

Раніше УНН повідомляв, що кандидатуру Вітренка на посаду голови Міненерго лобіює Офіс Президента. Він же і дав команду "Нафтогазу" терміново виплатити премію Вітренку. Відзначимо, що 4 млн доларів - це зарплата 12 тисяч лікарів.