Кандидата в министры энергетики Витренко обвинили в обвале добычи газа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз" провалил программу по увеличению добычи газа в 2019 году, когда должность исполнительного директора занимал Юрий Витренко. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов завил экономический аналитик Виктор Скаршевский, передает УНН.
"Витренко был ответственным за выполнение программы, и именно он ее провалил. Именно поэтому у нас добывается меньше газа, хотя мы могли показать рост по добыче газа на 5 млрд куб. м: с 15 млрд куб. м до 20 млрд куб. м", - говорит он.
Не смотря на это, "Нафтогаз" выплатил Витренко 6 млн долл. премии. И готовится выплатить еще 4 млн долл., добавил Скаршевский.
"Витренко уже в выигрыше. Даже если его не назначат (на должность министра энергетики - ред.), наблюдательный совет уже принял решение выплатить ему вторую часть премии – 4 млн долл., чтобы снять конфликт интересов. И это, кстати, к тем 6 млн долл., которые он уже получил. Витренко поэтому и судится с "Нафтогазом", чтобы снять конфликт интересов и получить деньги", - отметил эксперт.
Отметим, что до прихода Витренко в "Нафтогаз" (2014 г.) стоимость газа составляла 1,4 грн за куб. м. После увольнения Витренка с "Нафтогаза" (2020 г.) стоимость газа выросла до 6,9 куб. м.
Добавим, что программа "20/20" (по увеличению добычи газа) предусматривала рост добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.
Ранее УНН сообщал, что кандидатуру Витренко на пост главы Минэнерго лоббирует Офис Президента. Он же и дал команду "Нафтогазу" срочно выплатить премию Витренко. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.