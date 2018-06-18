Кандидат від правої коаліції переміг на виборах президента Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Кандидат від правої партії “Демократичний центр”, колишній сенатор Іван Дуке перемагає за підсумками другого туру виборів президента Колумбії. Про це свідчать попередні результати голосування, опубліковані на сайті Національного управління з реєстрації актів цивільного стану після обробки бюлетенів з 93,25% дільниць, інформує УНН.
Згідно з цими даними, за Дуке проголосували 54,28%. Його суперника, екс-мера Боготи Густаво Петро, що представляє ліву коаліцію, підтримали 41,54%. Проти усіх проголосували 4,17% виборців.
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Як відзначають спостерігачі, від того, хто стане наступним президентом Колумбії, може залежати доля мирної угоди, яку уряд республіки уклали з повстанцями зі “Революційних збройних сил Колумбії” у листопаді 2016 року. Дуке неодноразово заявляв, що воно повинно бути змінено. Зокрема, він вважає, що колишні члени РЗСК повинні понести покарання за порушення закону, вчинені за час збройного конфлікту. Петро виступає за збереження угоди.