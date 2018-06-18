Кандидат от правой коалиции победил на выборах президента Колумбии

Согласно этим данным, за Дуке проголосовали 54,28%. Его соперника, экс-мэра Боготы Густаво Петро, ​​представляющий левую коалицию, поддержали 41,54%. Против всех проголосовали 4,17% избирателей.

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Как отмечают наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом Колумбии, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключили с повстанцами из “Революционных вооруженных сил Колумбии” в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. В частности, он считает, что бывшие члены РВСК должны понести наказание за нарушение закона, совершенные за время вооруженного конфликта. Петр выступает за сохранение соглашения.