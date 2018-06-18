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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 30315 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105021 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113058 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127076 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143814 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147426 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188688 просмотра

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Кандидат от правой коалиции победил на выборах президента Колумбии

Кандидат от правой коалиции победил на выборах президента Колумбии

Киев  •  УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Кандидат от правой партии “Демократический центр”, бывший сенатор Иван Дуке побеждает по итогам второго тура выборов президента Колумбии. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные на сайте Национального управления по регистрации актов гражданского состояния после обработки бюллетеней с 93,25% участков, передает УНН.

Согласно этим данным, за Дуке проголосовали 54,28%. Его соперника, экс-мэра Боготы Густаво Петро, ​​представляющий левую коалицию, поддержали 41,54%. Против всех проголосовали 4,17% избирателей.

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Как отмечают наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом Колумбии, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключили с повстанцами из “Революционных вооруженных сил Колумбии” в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. В частности, он считает, что бывшие члены РВСК должны понести наказание за нарушение закона, совершенные за время вооруженного конфликта. Петр выступает за сохранение соглашения.

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