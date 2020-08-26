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Кандидат в мери Верещук пропонує створити Еко-Раду в столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ірина Верещук вважає, що саме суспільство має вирішувати, чого саме не вистачає місту або району, оскільки тільки кияни є справжніми господарями міста, передає УНН з посиланням на "Новини Києва".

Кандидат в мери Верещук пропонує створити Еко-Раду в столиці

Так, нардеп представила пропозицію про необхідність створення Еко-Ради, куди увійдуть прості кияни, представники громадських організацій та небайдужі мешканці міста, які отримають можливість брати участь в житті столиці.

"Я вважаю, що має бути створено об'єднання людей, назвемо його Еко-Рада. Люди отримають можливість бути почутими. Основою формування пріоритетів розвитку міста повинні стати побажання киян, а не забудовників або чиновників. Майбутня стратегія розвитку повинна вирішувати проблеми киян, і саме ви будете формувати бачення міського голови. Існуючі напрацювання повинні бути доведені до логічного завершення", - зазначила Верещук.

Політик вважає, що між владою і суспільством повинен бути діалог. А мер повинен приходити до більшості і обговорювати необхідність прийняття того чи іншого рішення.

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"Якщо між суспільством і міською владою буде взаємодія, живий діалог, то важливі для міста проекти будуть вирішуватися набагато швидше. Сьогодні у нас з року в рік тягнеться питання реконструкції Бортницької станції аерації, існують питання і по заводу "Радикал" і інші проекти та питання, які чинний мер заморозив в часі. Всі ці справи треба довести до розуму", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Верещук, перемогла на партійних праймеріз "Слуги народу" і висунута на пост київського міського голови.

Також нагадаємо, згідно зі ставками на мерські вибори, букмекери вважають лідерами передвиборної гонки Кличка і Верещук. В цей же час, експерти і політологи заявляють про неминучість другого туру виборів.

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