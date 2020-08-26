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Кандидат в мэры Верещук предлагает создать Эко-Совет в столице

Киев • УНН

 • 13885 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Ирина Верещук считает, что именно общество должно решать, чего именно не хватает городу или району, поскольку только киевляне являются настоящими хозяевами города, передает УНН со ссылкой на "Новости Киева".

Кандидат в мэры Верещук предлагает создать Эко-Совет в столице

Так, нардеп представила предложение о необходимости создания Эко-Совета, куда войдут простые киевляне, представители общественных организаций и неравнодушные жители города, которые получат возможность принимать участие в жизни столицы.

"Я считаю, что должно быть создано объединение людей, назовем его Эко-Совет. Люди получат возможность быть услышанными. Основой формирования приоритетов развития города должны стать пожелания киевлян, а не застройщиков или чиновников. Будущая стратегия развития должна решать проблемы киевлян, и именно вы будете формировать видение городского головы. Существующие наработки должны быть доведены до логического завершения ", - отметила Верещук.

Политик считает, что между властью и обществом должен быть диалог. А мэр должен приходить к большинству и обсуждать необходимость принятия того или иного решения.

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"Если между обществом и городскими властями будет взаимодействие, живой диалог, то важные для города проекты будут решаться гораздо быстрее. Сегодня у нас из года в год тянется вопрос реконструкции Бортнической станции аэрации, существуют вопросы и по заводу "Радикал" и остальные проекты и вопросы, которые действующий мэр заморозил во времени. Все эти дела надо довести до ума ", - подчеркнула она.

Напомним, что Верещук, победила на партийных праймериз "Слуги народа" и выдвинута на пост киевского городского головы.

Также напомним, согласно ставкам на мэрские выборы, букмекеры считают лидерами предвыборной гонки Кличко и Верещук.В это же время, эксперты и политологи заявляют о неизбежности второго тура выборов. 

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