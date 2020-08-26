Кандидат в мэры Верещук предлагает создать Эко-Совет в столице

Так, нардеп представила предложение о необходимости создания Эко-Совета, куда войдут простые киевляне, представители общественных организаций и неравнодушные жители города, которые получат возможность принимать участие в жизни столицы.

"Я считаю, что должно быть создано объединение людей, назовем его Эко-Совет. Люди получат возможность быть услышанными. Основой формирования приоритетов развития города должны стать пожелания киевлян, а не застройщиков или чиновников. Будущая стратегия развития должна решать проблемы киевлян, и именно вы будете формировать видение городского головы. Существующие наработки должны быть доведены до логического завершения ", - отметила Верещук.

Политик считает, что между властью и обществом должен быть диалог. А мэр должен приходить к большинству и обсуждать необходимость принятия того или иного решения.

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"Если между обществом и городскими властями будет взаимодействие, живой диалог, то важные для города проекты будут решаться гораздо быстрее. Сегодня у нас из года в год тянется вопрос реконструкции Бортнической станции аэрации, существуют вопросы и по заводу "Радикал" и остальные проекты и вопросы, которые действующий мэр заморозил во времени. Все эти дела надо довести до ума ", - подчеркнула она.

Напомним, что Верещук, победила на партийных праймериз "Слуги народа" и выдвинута на пост киевского городского головы.

Также напомним, согласно ставкам на мэрские выборы, букмекеры считают лидерами предвыборной гонки Кличко и Верещук.В это же время, эксперты и политологи заявляют о неизбежности второго тура выборов.