Кандидат у президенти США Х.Клінтон подякувала виборцям за підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон подякувала виборцям за те, що мала можливість представляти їхні інтереси на виборах. Про це вона сказала під час брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Я надзвичайно вдячна представляти усіх вас у цих виборах”, — сказала вона.
Також Х.Клінтон закликала виборців до спільної праці задля розвитку їхньої держави.
“Якщо ми об’єднаємося і будемо працювати разом, поважаючи наші відмінності і з любов’ю до нашої держави, наше найяскравіше майбутнє ще попереду. Бо ви знаєте, що ми сильніші разом і разом ми будемо рухатися вперед і ви ніколи не жалійте про те, що боялися”, — заявила Х.Клінтон.
Нагадаємо, Х.Клінтон сподівається, що Д.Трамп буде успішним президентом.
Як повідомляв УНН, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.