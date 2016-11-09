Кандидат в президенты США Х.Клинтон поблагодарила избирателей за поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поблагодарила избирателей за то, что имела возможность представлять их интересы на выборах. Об этом она сказала во время брифинга по результатам выборов, передает УНН.
"Я очень благодарна представлять всех вас в этих выборах", - сказала она.
Также Х.Клинтон призвала избирателей к совместной работе для развития их страны.
"Если мы объединимся и будем работать вместе, уважая наши различия и с любовью к нашему государству, наше яркое будущее еще впереди. Ибо вы знаете, что мы сильнее вместе и вместе мы будем двигаться вперед и вы никогда не жалейте о том, что боялись", - заявила Х.Клинтон.
Напомним, Х.Клинтон надеется, что Д.Трамп будет успешным президентом.
Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.