Кандидат в президенты США Х.Клинтон поблагодарила избирателей за поддержку

"Я очень благодарна представлять всех вас в этих выборах", - сказала она.

Также Х.Клинтон призвала избирателей к совместной работе для развития их страны.

"Если мы объединимся и будем работать вместе, уважая наши различия и с любовью к нашему государству, наше яркое будущее еще впереди. Ибо вы знаете, что мы сильнее вместе и вместе мы будем двигаться вперед и вы никогда не жалейте о том, что боялись", - заявила Х.Клинтон.

Напомним, Х.Клинтон надеется, что Д.Трамп будет успешным президентом.

Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.