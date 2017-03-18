Кандидат у президенти Франції знаходився в аеропорту "Орлі" на момент стрілянини

“Мій рейс в Тулузу затримується. Західний (термінал, — ред.) Аеропорту Орлі евакуйований”, — написав Дюпон-Еньян.

Mon départ pour TOULOUSE retardé. Aéroport ORLY ouest évacué . En attente d informations. Courage aux forces de l’ ordre .

Нагадаємо, Південний термінал паризького аеропорту “Орлі” відновив роботу після стрілянини, що сталася сьогодні вранці.

Раніше роботу відновив і Західний термінал, який також був закритий і оточений на кілька годин через надзвичайну ситуацію.

Інцидент зі стріляниною стався в південному терміналі “Орлі” вранці. Невідомий чоловік спробував вихопити зброю у одного з військовослужбовців, які патрулювали будівлю, однак був застрелений солдатами.

Як повідомив глава МВС Франції Брюно Ле Ру, який прибув на місце подій, особу зловмисника раніше була відома поліції і спецслужбам. Крім того, сьогодні вранці цей же чоловік виявився причетним до нападу на поліцейський патруль в одному з північних передмість Парижа, де він поранив одного з поліцейських і зник з місця події.

Довідка УНН: аеропорт “Орлі” розташований в 20 км на південь від Парижа, і є другим за величиною і пасажиропотоком у Франції. Прийом і відправлення повітряних суден були на кілька годин припинені, літаки, що знаходилися на підльоті до аеропорту, перенаправлялись до аеропорту “Шарль де Голль”.