Кандидат в президенты Франции находился в аэропорту "Орли" в момент стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян на момент стрельбы находился в парижском аэропорту "Орли". Об этом кандидат в президенты сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мой рейс в Тулузу задерживается. Западный (терминал - ред.) аэропорта Орли эвакуирован", - написал Дюпон-Эньян.
Mon départ pour TOULOUSE retardé. Aéroport ORLY ouest évacué. En attente d informations. Courage aux forces de l 'ordre.- N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 18 марта 2017 г.
Напомним, Южный терминал парижского аэропорта "Орли" возобновил работу после стрельбы, произошедшей сегодня утром.
Ранее работу возобновил и Западный терминал, который также был закрыт и окружен на несколько часов из-за чрезвычайной ситуации. Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале "Орли" утром. Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, которые патрулировали здание, однако был застрелен солдатами.
Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который прибыл на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, сегодня утром этот же человек оказался причастным к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.
Справка УНН: аэропорт "Орли" расположен в 20 км к югу от Парижа, и является вторым по величине и пассажиропотоку во Франции. Прием и отправка воздушных судов были на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправлялись в аэропорт "Шарль де Голль".