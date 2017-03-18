Кандидат в президенты Франции находился в аэропорту "Орли" в момент стрельбы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 47556 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106690 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181233 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132176 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126055 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107589 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103927 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Кандидат в президенты Франции находился в аэропорту "Орли" в момент стрельбы

Кандидат в президенты Франции находился в аэропорту "Орли" в момент стрельбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян на момент стрельбы находился в парижском аэропорту "Орли". Об этом кандидат в президенты сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Мой рейс в Тулузу задерживается. Западный (терминал - ред.) аэропорта Орли эвакуирован", - написал Дюпон-Эньян.

Mon départ pour TOULOUSE retardé. Aéroport ORLY ouest évacué. En attente d informations. Courage aux forces de l 'ordre.

- N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 18 марта 2017 г.

Напомним, Южный терминал парижского аэропорта "Орли" возобновил работу после стрельбы, произошедшей сегодня утром.

Ранее работу возобновил и Западный терминал, который также был закрыт и окружен на несколько часов из-за чрезвычайной ситуации. Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале "Орли" утром. Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, которые патрулировали здание, однако был застрелен солдатами.

Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который прибыл на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, сегодня утром этот же человек оказался причастным к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.

Справка УНН: аэропорт "Орли" расположен в 20 км к югу от Парижа, и является вторым по величине и пассажиропотоку во Франции. Прием и отправка воздушных судов были на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправлялись в аэропорт "Шарль де Голль".

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