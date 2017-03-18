Кандидат в президенты Франции находился в аэропорту "Орли" в момент стрельбы

"Мой рейс в Тулузу задерживается. Западный (терминал - ред.) аэропорта Орли эвакуирован", - написал Дюпон-Эньян.

Mon départ pour TOULOUSE retardé. Aéroport ORLY ouest évacué. En attente d informations. Courage aux forces de l 'ordre.

Напомним, Южный терминал парижского аэропорта "Орли" возобновил работу после стрельбы, произошедшей сегодня утром.

Ранее работу возобновил и Западный терминал, который также был закрыт и окружен на несколько часов из-за чрезвычайной ситуации. Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале "Орли" утром. Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, которые патрулировали здание, однако был застрелен солдатами.

Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который прибыл на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, сегодня утром этот же человек оказался причастным к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.

Справка УНН: аэропорт "Орли" расположен в 20 км к югу от Парижа, и является вторым по величине и пассажиропотоку во Франции. Прием и отправка воздушных судов были на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправлялись в аэропорт "Шарль де Голль".