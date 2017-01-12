Кандидат на посаду очільника Пентагону: В.Путін хоче розколоти НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Генерал Джеймс Меттіс, якого обраний президент США Дональдом Трамп висунув на посаду міністра оборони, заявив, що російський президент Володимир Путін намагається розколоти країни НАТО, передає УНН із посиланням на ВВС.
На слуханнях у Сенаті щодо кандидатур майбутніх урядовців, Меттіс сказав, що світовий порядок стикнувся із найбільшою загрозою з часів Другої світової війни.
Цю загрозу, наголосив він, становлять Росія, Китай і терористичні угруповання.
У відповідь на запитання сенаторів, він сказав, що виступатиме за зміцнення єдності НАТО, і зокрема за підтримку країн Балтії, які відчувають загрозу з боку Росії, а також за територіальну цілісність України. США, за його словами, потребують посилення своєї військової могутності.
Водночас Дж.Меттіс заявив, що згоден із Дональдом Трампом у питанні необхідності налагодити співпрацю з Москвою у тих питаннях, де це можливо.
Як відзначає видання, Дж.Меттіс може стати першим кадровим військовослужбовцем на чолі Пентагону за понад півстоліття.
Зараз американське законодавство забороняє військовим, які пробули у відставці менше семи років, очолювати міністерство оборони, якщо сенат не виішить зробити виняток.
Генерал Дж.Меттіс пішов у відставку з Корпусу морської піхоти 2013 року, а до цього очолював Центральне командування США.