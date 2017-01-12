Кандидат на пост главы Пентагона: В.Путин хочет расколоть НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Генерал Джеймс Меттис, которого избранный президент США Дональдом Трамп выдвинул на должность министра обороны, заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО, передает УНН со ссылкой на ВВС .
На слушаниях в Сенате по кандидатурам будущих чиновников, Меттис сказал, что мировой порядок столкнулся с наибольшей угрозой со времен Второй мировой войны.
Эту угрозу, подчеркнул он, составляют Россия, Китай и террористические группировки.
В ответ на вопрос сенаторов, он сказал, что будет выступать за укрепление единства НАТО, и в частности за поддержку стран Балтии, которые чувствуют угрозу со стороны России, а также за территориальную целостность Украины. США, по его словам, нуждаются в усилении своей военной мощи.
В то же время Дж.Меттис заявил, что согласен с Дональдом Трампом в вопросе необходимости наладить сотрудничество с Москвой в тех вопросах, где это возможно.
Как отмечает издание, Дж.Меттис может стать первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона за более полувека.
Сейчас американское законодательство запрещает военным, которые пробыли в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, если сенат не решит сделать исключение.
Генерал Дж.Меттис ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США.