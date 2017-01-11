Канал постачання наркотиків в колонію викрили на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Полтавщини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали на контрольно-перепускному пункті колонії начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи закладу. Під час огляду в майора внутрішньої служби оперативники СБУ виявили дози гашишу, канабісу та амфетаміну, що були приховані у цигарках, які призначалися ув’язненим.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виготовлення, перевезення та збут наркотиків) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.