Канал поставки наркотиков в колонию разоблачили в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в одной из исправительных колоний в Полтавской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали на контрольно-пропускном пункте колонии начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы заведения. При осмотре у майора внутренней службы оперативники СБУ обнаружили дозы гашиша, марихуаны и амфетамина, которые были скрыты в сигаретах, которые предназначались заключенным.
Открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, перевозка и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.