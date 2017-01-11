Канал поставки наркотиков в колонию разоблачили в Полтавской области

Правоохранители задержали на контрольно-пропускном пункте колонии начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы заведения. При осмотре у майора внутренней службы оперативники СБУ обнаружили дозы гашиша, марихуаны и амфетамина, которые были скрыты в сигаретах, которые предназначались заключенным.

Открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, перевозка и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



