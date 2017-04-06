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Канал нелегальної міграції викрили на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби на Харківщині припинили діяльність каналу нелегальної міграції. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, учора співробітники Держприкордонслужби викрили та затримали організатора великого каналу нелегальної міграції на територію України. Ним виявився наш співвітчизник, мешканець м. Харків, 1984 року народження.

Свою злочинну діяльність він розпочав в 2015 році, коли в зговорі з громадянами Росії організував переправлення громадян В’єтнаму на територію України з метою їх легалізації в країні. Його спільники на території РФ відшукували іноземців, які в законний спосіб потрапляли до Росії, а потім за допомогою організатора та провідників в Україні невеликими групами по 3-4 особи переправляли їх до нашої країни поза пунктами пропуску. За це правопорушник “брав” 600 доларів США, а провідникам, які безпосередньо переводили через державний рубіж незаконних мігрантів, платив 200 доларів.

Протягом майже двох років прикордонники Харківського загону затримали більше 50 незаконних мігрантів — громадян В’єтнаму, переправлення яких було організовано саме цим угрупованням.

Як повідомляв УНН, правоохоронці виявили 41 нелегального мігранта з В’єтнаму на Одещині.

Українські Національні Новини

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