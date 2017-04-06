Канал нелегальной миграции разоблачили в Харьковской области

Так, вчера сотрудники Госпогранслужбы разоблачили и задержали организатора большого канала нелегальной миграции на территорию Украины. Им оказался наш соотечественник, житель г. Харьков, 1984 года рождения.

Свою преступную деятельность он начал в 2015 году, когда в сговоре с гражданами России организовал переправку граждан Вьетнама на территорию Украины с целью их легализации в стране. Его сообщники на территории РФ отыскивали иностранцев, законно попадали в Россию, а затем с помощью организатора и проводников в Украине небольшими группами по 3-4 человека переправляли их в нашу страну вне пунктов пропуска. За это правонарушитель "принимал" 600 долларов США, а проводникам, которые непосредственно чрез государственную границу незаконных мигрантов, платил 200 долларов.

В течение почти двух лет пограничники Харьковского отряда задержали более 50 незаконных мигрантов - граждан Вьетнама, переправки которых было организовано именно этой группировкой.

Как сообщал УНН, правоохранители обнаружили 41 нелегального мигранта из Вьетнама в Одесской области.