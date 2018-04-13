Канал MSNBC повідомив про докази застосування хімзброї в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В ефірі MSNBC кореспондент телеканалу розповіла з посиланням на американських чиновників, що у США є докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума, інформує УНН.
За її словами, в крові і сечі більшості постраждалих були виявлені сліди хлору. Крім того, у частини людей були виявлені сліди нервово-паралітичної речовини.
Увечері 12 квітня міністр оборони США Джеймс Меттіс в ході слухань у Палаті представників Конгресу США заявив, що незаперечних доказів хімічної атаки в Думі у Пентагону немає, оскільки в цьому сирійському місті не було американських представників. При цьому він висловив свою думку, що “непростимий” випадок застосування бойових отруйних речовин все ж мав місце.
Як повідомляв УНН, постпред РФ при ООН заявив, що “не виключає війну між РФ та США”.