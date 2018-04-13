Канал MSNBC сообщил о доказательствах применения химоружия в Сирии

По ее словам, в крови и моче большинства пострадавших были обнаружены следы хлора. Кроме того, у части людей были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Вечером 12 апреля министр обороны США Джеймс Маттис в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США заявил, что неопровержимых доказательств химической атаки в Думе у Пентагона нет, поскольку в этом сирийском городе не было американских представителей. При этом он выразил свое мнение, что “непростительный” случай применения боевых отравляющих веществ все же имел место.

Как сообщал УНН, постпред РФ при ООН заявил, что “не исключает войну между РФ и США”.