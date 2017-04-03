Канал контрабанди ЛСД ліквідували на Чернігівщині

Правоохоронці затримали мешканця Ніжина під час отримання міжнародного поштового відправлення із 100 марками ЛСД. За цінами чорного ринку вартість вилученого наркотику становить приблизно 300 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, екс-поліцейський отримав шість років за торгівлю наркотиками.

Крім того, запорізьких підполковників спіймали на торгівлі наркотиками.