Канал контрабанды ЛСД ликвидировали в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Международный почтовый канал контрабанды ЛСД ликвидировала в Черниговской области Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали жителя Нежина при получении международного почтового отправления из 100 марками ЛСД. По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет примерно 300 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, экс-полицейский получил шесть лет за торговлю наркотиками.
Кроме того, запорожских подполковников поймали на торговле наркотиками.