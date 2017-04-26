Канал фінансування терористичної організації "ДНР" перекрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України перекрили у Києві потужний канал фінансування терористичної організації "ДНР" через мережу підпільних пунктів обміну валюти. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Правоохоронці встановили, що троє мешканців Донбасу за вказівкою верхівки так званої “ДНР” прибули до столиці для організації фінансової підтримки бойовиків. Зловмисники створили у Києві мережу підпільних пунктів обміну валюти", - йдеться у повідомленні.
За інформацією спецслужби, з початку року вони переправили на тимчасово окуповану терористами територію Донеччини валюту на більше ніж 60 млн у гривневому еквіваленті. Гроші з кур’єрами зловмисники переправляли безпосередньо до так званого “Центрального республіканського банку ДНР”, а потім використовували їх для потреб незаконних збройних формувань бойовиків.
Оперативники спецслужби затримали організатора фінансування терористів та двох його спільників під час передачі кур’єру 100 тис. американських доларів.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників та у двох банківських скриньках організатора правоохоронці вилучили 1 млн 622 тис. долл. США, 3 млн 145 тис. грн, 258 тис. євро, 55 тис. російських рублів та 40 грамів золота у злитках.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Організатору, затриманому згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Як повідомляв УНН 26 квітня, масштабну схему легалізації псевдопереселенців припинили на Харківщині.