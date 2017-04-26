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Канал финансирования террористической организации "ДНР" перекрыли в Киеве

Киев • УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР" через сеть подпольных пунктов обмена валюты. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Канал финансирования террористической организации "ДНР" перекрыли в Киеве

"Правоохранители установили, что трое жителей Донбасса по указанию верхушки так называемой "ДНР" прибыли в столицу для организации финансовой поддержки боевиков. Злоумышленники создали в Киеве сеть подпольных пунктов обмена валюты", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, с начала года они переправили на временно оккупированную террористами территорию Донецкой валюту на более чем 60 млн в гривневом эквиваленте. Деньги с курьерами злоумышленники переправляли непосредственно в так называемый "Центральный республиканский банк ДНР", а затем использовали их для нужд незаконных вооруженных формирований боевиков.

Оперативники спецслужбы задержали организатора финансирования террористов и двух его сообщников при передаче курьеру 100 тыс. американских долл.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в двух банковских ячейках организатора правоохранители изъяли 1 млн 622 тыс. долл. США, 3 млн 145 тыс. грн, 258 тысю евро, 55 тыс. российских рублей и 40 граммов золота в слитках.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Организатору, задержанному согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНН 26 апреля, масштабную схему легализации псевдопереселенцив прекратили в Харьковской области.

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