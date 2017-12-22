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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Канадський телеведучий опублікував світлини із застреленою пумою

Київ • УНН

 • 11038 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Канадський телеведучий зазнав жорсткої критики в соцмережах після того, як виклав своє фото з убитою пумою, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Канадський телеведучий опублікував світлини із застреленою пумою

Стів Еклунд, який веде шоу The Edge, похвалився здобиччю, впольованою в горах провінції Альберта. Фото викликало обурення громадськості.

В свою чергу телеведучий заявив на свій захист, що використає всі частини вбитої тварини.

"Якщо здогадаєтеся, який пост має 900 лайків, 450 коментів, 13 погроз убивства, 754 лайливі слова і одного щасливого мисливця... я внесу ваше ім'я в чернетку кулінарної книжки, повної апетитних рецептів для вашої наступної пуми", - написав він у Facebook.

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