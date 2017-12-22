Канадский телеведущий опубликовал фотографии с застреленной пумой

Стив Эклунд, ведущий шоу The Edge, похвастался добычей, убитой в горах провинции Альберта. Фото вызвало возмущение общественности.

В свою очередь телеведущий заявил в свою защиту, что использует все части убитого животного.

"Если догадаетесь, какой пост имеет 900 лайков, 450 комментов, 13 угроз убийства, 754 бранные слова и одного удачливого охотника... я внесу ваше имя в черновик кулинарной книги, полной аппетитных рецептов для вашей следующей пумы", - написал он в Facebook.

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