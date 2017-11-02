Канадський міністр оборони одягнув вишиванку і заговорив українською

"На Парламентському пагорбі "Український день"! Збройні сили Канади прекрасно співпрацюють з партнерами зі Збройних сил України. Слава Україні!" - написав Саджан.

Як повідомляв УНН, канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.

На Парламентському горбі Український день! ЗС Канади відмінно співпрацюють з партнерами зі ЗС України. Слава Україні! #UkrainianDayontheHill pic.twitter.com/gNyDrmeN1K