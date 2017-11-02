Канадський міністр оборони одягнув вишиванку і заговорив українською
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр національної оборони Канади Хардж Саджан з нагоди "Українського дня" в парламенті країни одягнувся в українську вишиванку, а також розмістив в своєму Twitter повідомлення українською мовою, передає УНН з посиланням на соцмережу міністра.
"На Парламентському пагорбі "Український день"! Збройні сили Канади прекрасно співпрацюють з партнерами зі Збройних сил України. Слава Україні!" - написав Саджан.
Як повідомляв УНН, канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.
На Парламентському горбі Український день! ЗС Канади відмінно співпрацюють з партнерами зі ЗС України. Слава Україні! #UkrainianDayontheHill pic.twitter.com/gNyDrmeN1K— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 1 листопада 2017 р.