Канадський міністр оборони одягнув вишиванку і заговорив українською

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр національної оборони Канади Хардж Саджан з нагоди "Українського дня" в парламенті країни одягнувся в українську вишиванку, а також розмістив в своєму Twitter повідомлення українською мовою, передає УНН з посиланням на соцмережу міністра.

"На Парламентському пагорбі "Український день"! Збройні сили Канади прекрасно співпрацюють з партнерами зі Збройних сил України. Слава Україні!" - написав Саджан.

Як повідомляв УНН, канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.

На Парламентському горбі Український день! ЗС Канади відмінно співпрацюють з партнерами зі ЗС України. Слава Україні! #UkrainianDayontheHill pic.twitter.com/gNyDrmeN1K

— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 1 листопада 2017 р.

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