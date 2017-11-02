Канадский министр обороны одел вышиванку и заговорил на украинском

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44241 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104325 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103639 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88267 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103389 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Канадский министр обороны одел вышиванку и заговорил на украинском

Канадский министр обороны одел вышиванку и заговорил на украинском

Киев  •  УНН

 • 15993 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр национальной обороны Канады Хардж Саджан по случаю "Украинская дня" в парламенте страны оделся в украинскую вышиванку, а также разместил в своем Twitter сообщение на украинском языке, передает УНН со ссылкой на соцсеть министра.

"На Парламентском холме" Украинский день "! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" - написал Саджан.

Как сообщал УНН, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летальной оружия .

На Парламентском холме украинском день! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине! #UkrainianDayontheHill pic.twitter.com/gNyDrmeN1K

- Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 1 ноября 2017

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