Канадский министр обороны одел вышиванку и заговорил на украинском
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр национальной обороны Канады Хардж Саджан по случаю "Украинская дня" в парламенте страны оделся в украинскую вышиванку, а также разместил в своем Twitter сообщение на украинском языке, передает УНН со ссылкой на соцсеть министра.
"На Парламентском холме" Украинский день "! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" - написал Саджан.
Как сообщал УНН, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летальной оружия .
На Парламентском холме украинском день! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине! #UkrainianDayontheHill pic.twitter.com/gNyDrmeN1K- Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 1 ноября 2017