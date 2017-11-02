Канадский министр обороны одел вышиванку и заговорил на украинском

"На Парламентском холме" Украинский день "! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" - написал Саджан.

Как сообщал УНН, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летальной оружия .

На Парламентском холме украинском день! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине! #UkrainianDayontheHill pic.twitter.com/gNyDrmeN1K