Канадський лижник Макківер став 11-кратним чемпіоном Паралімпійських ігор

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. На гірськолижному курорті Альпенсія в південнокорейському Пхьончхані пройшла чоловіча лижна гонка вільним стилем (20 км) серед спортсменів з вадами зору, передає УНН.

Переможну ходу сочинської Паралімпіади-2014 продовжив демонструвати канадський 38-річний лижник Брайан Макківер, який з часом 46:02,4 хвилини виборов вже 11-те в кар’єрі “золото” Паралімпійських ігор.

Срібну медаль завоював представник Білорусії Юрій Голуб +1:05,1 хв. “Бронза” за спортсменом із Франції Томасом Кларіоном +1:22,0 хв.

Варто відзначити, що боротьбу за титул вів також 21-річний українець Олександр Казік, який фінішував шостим +5:20,6 хв.

Зауважимо, що представники Південної Кореї, США, Норвегії та Канади змагатимуться в усіх 6 спортивних дисциплінах ПІ-2018.

Довідка УНН: міжнародні зимові спортивні змагання серед спортсменів з інвалідністю були вперше проведені у 1976 році в місті Орнсколддсвік (Швеція). Одразу 250 спортсменів з 14 держав брали участь у перших зимових Паралімпійських іграх.

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