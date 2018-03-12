Канадский лыжник Маккивер стал 11-кратным чемпионом Паралимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На горнолыжном курорте Альпенсия в южнокорейском Пхенчхане прошла мужская лыжная гонка свободным стилем (20 км) среди спортсменов с нарушениями зрения, передает УНН.
Победное шествие сочинской Паралимпиады-2014 продолжил демонстрировать канадский 38-летний лыжник Брайан Маккивер, который со временем 46:02,4 минуты завоевал уже 11-е в карьере “золото” Паралимпийских игр.
Серебряную медаль завоевал представитель Белоруссии Юрий Голуб 1:05,1 мин. “Бронза” по спортсменом из Франции Томасом Кларион 1:22,0 мин.
Стоит отметить, что борьбу за титул вел также 21-летний украинец Александр Казик, который финишировал шестым +5:20,6 мин.
Заметим, что представители Южной Кореи, США, Норвегии и Канады будут соревноваться во всех 6 спортивных дисциплинах ПИ-2018.
Справка УНН: международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в 1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). Сразу 250 спортсменов из 14 стран участвовали в первых зимних Паралимпийских играх.