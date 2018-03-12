Канадский лыжник Маккивер стал 11-кратным чемпионом Паралимпийских игр

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32061 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47267 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51400 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100483 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90457 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103445 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110450 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Канадский лыжник Маккивер стал 11-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Канадский лыжник Маккивер стал 11-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Киев  •  УНН

 • 9089 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. На горнолыжном курорте Альпенсия в южнокорейском Пхенчхане прошла мужская лыжная гонка свободным стилем (20 км) среди спортсменов с нарушениями зрения, передает УНН.

Победное шествие сочинской Паралимпиады-2014 продолжил демонстрировать канадский 38-летний лыжник Брайан Маккивер, который со временем 46:02,4 минуты завоевал уже 11-е в карьере “золото” Паралимпийских игр.

Серебряную медаль завоевал представитель Белоруссии Юрий Голуб 1:05,1 мин. “Бронза” по спортсменом из Франции Томасом Кларион 1:22,0 мин.

Стоит отметить, что борьбу за титул вел также 21-летний украинец Александр Казик, который финишировал шестым +5:20,6 мин.

Заметим, что представители Южной Кореи, США, Норвегии и Канады будут соревноваться во всех 6 спортивных дисциплинах ПИ-2018.

Справка УНН: международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в 1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). Сразу 250 спортсменов из 14 стран участвовали в первых зимних Паралимпийских играх.

Украинские Национальные Новости

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