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Канада зробила заяву з приводу російської окупації Криму

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КИЇВ. 28 липня. УНН. В уряді Канади вказали на те, що після окупації Криму Росією почалися серйозні порушення прав людини, скоєні представниками російськиої влади, а також закликали не зменшувати тиск на РФ, в тому числі за допомогою санкцій, поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України. Про це йдеться в заяві, поширеній в суботу міністерством закордонних справ Канади, передає УНН.

"Незаконним вторгненням і анексією Криму Росія порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, і життєво важливу міжнародну норму, згідно з якою жодна країна не може насильно змінювати кордони іншої країни. Канада підтверджує свою незмінну прихильність територіальній цілісності України і засуджує дії, застосовані Росією в напрямку насильницької інтеграції Кримського півострова до Росії, в тому числі через відкриття в травні 2018 року мосту через Керченську протоку", - відзначили в канадському зовнішньополітичному відомстві.

У заяві сказано, що "після окупації Криму Росією ми стали свідками серйозних порушень прав людини, скоєних представниками влади Росії, включаючи придушення свободи слова і об'єднання, вибіркові арешти, тортури, затримання і зникнення". "Багато з цих серйозних порушень прав людини були зафіксовані восени минулого року Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини", - відзначили в канадському міністерстві.

"Ми закликаємо звільнити всіх незаконно затриманих громадян України, в тому числі Олега Сенцова, які були вивезені в Росію і засуджені судами, юрисдикцію яких в Криму ми не визнаємо", - йдеться в заяві.

Увага звертається і на те, що багата культурна спадщина Криму також стала ціллю для дій Росії, в тому числі через погане поводження з кримськотатарським населенням і їх історичними місцями.

"Канада непохитна у своїй підтримці народу України. Міжнародне співтовариство разом повинне підтримувати тиск, в тому числі за допомогою економічних санкцій, доти, доки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше американська адміністрація оприлюднила декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майкла Помпео.

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